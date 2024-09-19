King＆Princeの永瀬廉（25）が19日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。仲良しな人気芸人とやりたかったことを実現する場面があった。この日は「仲良し2S芸能人大集合」というテーマでトークを展開。永瀬と仲良しな人気芸人とは、オズワルド・伊藤俊介だった。2人は番組共演から意気投合したという。永瀬にとって伊藤は「かわいい」のひと言だという。「番組共演する前は身長も高くて、シュッと