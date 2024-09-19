19日、スポーツTV局 『J SPORTS』が、24日に開催される東レアローズ静岡と東レアローズ滋賀の新体制発表会を「J SPORTSオンデマンド」でライブ配信することを発表した。『J SPORTS』の公式Xが伝えている。 東レ静岡と東レ滋賀は7月にクラブ運営に特化した「東レアローズ株式会社」を設立。10月から始まる大同生命 SV.LEAGUE（SVリーグ）に向けて形を新たにしており、SVリーグへの意気込