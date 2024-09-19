長期にわたり絵画展、藤鼓ギャラリー、作家[加藤 由利子]が手掛ける個展『日本画家 加藤由利子』展を2024年9月〜2025年2月までの第3週 月曜日〜土曜日まで藤鼓ギャラリーで行います。 『日本画家 加藤由利子』展 イベント名 ： 「日本画家 加藤由利子」展開催日時 ： 2024年9月〜2025年2月まで第3週 月曜日〜土曜日まで月〜金曜日[午後13時〜16時まで]・土曜日[午前10時〜16時まで]会場 ： 藤鼓ギャラリー