第78回国民スポーツ大会SAGA2024ビーチバレーボール種目が、9月14日（土）から17日（火）にかけて佐賀県伊万里市のイマリンビーチで開催された。日本バレーボール協会が伝えている。 17日に行われた男子の決勝では、長崎県の園田柊弥/梶山剛大ペア（ともに鎮西学院高校）が愛媛県の佐伯琉史/郄内雄心ペア（ともに松山商業高校）と対戦。1セット目を21―13で奪うと、2セ