BIGLOBE旅行(注1)では、旅行会社から届く予約完了メールを利用者が「宿みっけ」に転送、もしくは希望する宿と宿泊条件を登録することで、より安い条件の宿泊プランが出たときにお知らせが届くサービス「宿みっけ」を提供中です。 BIGLOBE旅行「宿みっけ」 BIGLOBE旅行(注1)では、旅行会社から届く予約完了メールを利用者が「宿みっけ」に転送、もしくは希望する宿と宿泊条件を登録することで、より安い条件の宿泊プラン