映画『傲慢と善良』(9月27日公開)のペア限定特別試写会が19日に都内で行われ、藤ヶ谷太輔、奈緒が登場した。左から奈緒、藤ヶ谷太輔辻村深月氏による同名小説の実写化作。仕事も恋愛も順調だった30代の架(藤ヶ谷太輔)は、長年つきあった彼女にフラれてしまい、マッチングアプリで婚活を始める。そこで出会った控えめで気の利く真実(奈緒)と付き合い始めるも1年たっても結婚まで踏み切れずにいたある日、ストーカーの存在を告白され