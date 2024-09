MECDは、2024年9月18日から20日までインテックス大阪で開催された「FOODEX JAPAN in 関西」において、大型パビリオンを出展しました。 MECD「FOODEX JAPAN in 関西」パビリオン出展 MECDは、2024年9月18日から20日までインテックス大阪で開催された「FOODEX JAPAN in 関西」において、大型パビリオンを出展。この出展を通じて、将来的に2,000万リンギット(日本円で約6億5,000万円)に達する潜在的な売上効果が見込まれる