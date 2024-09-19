「MERCURYDUO(マーキュリーデュオ)」は、モデル・女優の八木アリサさん＆emmaさんを起用したWEBマガジン『#mm』の第1弾を、2024年9月19日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」で公開します。MERCURYDUOが八木アリサさんとemmaさんを起用するのは今回が初めてとなります。 MERCURYDUO『#mm』第1弾  「MERCURYDUO(マーキュリーデュオ)」は、モデル・女優の八木アリサさん＆emmaさんを起用したWEBマガジン『#mm』