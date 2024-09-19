「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の永瀬廉が１９日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）に出演した。この日の特集は「仲良し芸能人２ショット（秘）交遊録大公開ＳＰ」。プライベートで仲のいいお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介と出演の永瀬。番組共演をきっかけに飲みにいくようになったという伊藤について「連絡先を交換して、飲みに行こうって話になっても社交辞令で結局、行かなかったりが多いじ