ハーバー研究所は、天然精油※1を配合した5種類のハンド用美容液『アロマハンドセラムセット』を、2024年11月19日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。 ハーバー研究所『アロマハンドセラムセット』  商品名：アロマハンドセラムセット容量・価格：30g×5本セット／2,970円(税込)商品特徴：◎潤い・ハリアップ成分としてプロテオ