JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、「ナスのかば焼き」の作り方について、Xの公式アカウントで紹介しています。JA全農によると、「ナスのかば焼き」の作り方は次の通りです。（1）ナスを1センチの厚さに縦切りにする。（2）油をひいたフライパンで焼き目をつけてふたをして蒸し焼きに。（3）火が通ったらタレ(しょうゆ：砂糖：酒＝1：1：1を基本にお好みで)を煮詰めながら絡めて完成。JA全農は「とろとろナスでご