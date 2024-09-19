大阪ひつじフェスタ2024実行委員会は、大阪初のイベント『大阪ひつじフェスタ2024』を、2024年10月19日(土)と20日(日)の2日間、大阪市北区中津にあるOSAKA FOOD LABにて開催します。 大阪ひつじフェスタ2024  開催日時： 2024年10月19日(土) 11:00〜19:0020日(日) 11:00〜17:00※雨天決行(会場は半屋内)場所： OSAKA FOOD LAB大阪府大阪市北区中津1-1-36「阪急大阪梅田駅」より徒歩8分「大阪メトロ御堂