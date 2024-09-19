銀幕を彩る名脇役として、さまざまなタイムピースを世に送り出してきたアメリカ発の時計ブランド・ハミルトン。特に近年の映画界との関係性を語る上で外せないのが、2014年に公開された『インターステラー』に登場した3針フィールドウォッチ「カーキ フィールド マーフ」、通称“マーフウォッチ”と呼ばれるタイムピースです。この秋はこの“マーフウォッチ”の38mmモデルに、待望のバリエーションとして2つのモデルが登場（H70405