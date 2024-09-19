「ヤクルト５−１広島」（１９日、神宮球場）広島が９月に入って１３敗目となる黒星を喫した。新井貴浩監督は床田がサンタナに浴びた痛恨３ランについて「打ったサンタナが上だったということかな」と言及。九回先頭で打率・１５６の田中を代打起用したことに関しては「いろんなことを考えて」と話した。以下、新井監督の主な一問一答。◇◇−床田投手が２被弾で５失点。「サンタナのホームランは結構いいとこ