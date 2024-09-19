【深圳＝鈴木隆弘、北京＝吉永亜希子】中国広東省深圳市で深圳日本人学校に登校中だった男子児童（１０）が中国人の男（４４）に刺された事件で、在広州日本総領事館は１９日、男児が同日未明、死亡したと明らかにした。中国で日本人学校の児童が襲われて亡くなるのは異例だ。日中関係や、中国に進出している企業・駐在員らの動向に影響しそうだ。金杉憲治・駐中国大使は１９日、深圳市に入り羅晃浩副