「ボクシング・第８１回東日本新人王トーナメント準決勝４回戦」（１９日、後楽園ホール）フライ級では、この日の最年長である３６歳の宇野楓麻（花形）が、１０歳下の斎藤瞭（ＫＧ大和）を相手に、この日初のＫＯ勝ちを飾った。２回に「カツンという感じ」で入った得意の右で最初のダウンを奪い、「立ってきたので焦りがあった。必死に倒しにいった」と、右でダウンを追加。「ここで倒しにいかなきゃ」というラッシュでレフ