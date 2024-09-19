2026年ワールドカップのアジアカップ最終予選、中国とバーレーンに大勝を収めこれ以上ないスタートを切った日本代表。アジアレベルを超えたとも評される中で、チーム内のポジション争いは熾烈を極めており、旗手怜央が2試合連続でベンチ外となったことは大きな話題に。それだけに、今の代表チームに呼ばれていない選手たちは、より一層何かしらの“変化”を考えなければいけないと言える。そこで、クラブでは主力として活躍しなが