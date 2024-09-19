レバノンのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の戦闘員らが所持し、一斉に爆発したポケベル型の通信機器について、アメリカメディアは、製造を担ったとされるハンガリーの企業はイスラエルによるダミー会社だったと報じました。アメリカのニューヨーク・タイムズが複数の情報機関関係者の話として伝えたところによりますと、レバノン全土で爆発したポケベル型の通信機器を製造したハンガリーのBAC社は、イスラエルが設立したダミ