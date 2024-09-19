大皿に盛った料理を他人の分まで食べてしまう夫。思えば、その癖は結婚する前から変わっていない。最初はよく食べる夫を好ましくも思っていたけれど、ただ他人のことを考えていないだけだった……。いわゆる「食い尽くし系」夫に辟易している妻は少なくない。 【おかずの品数は多いけれど“量の少ない”妻にモヤる夫側の意見】数を考えて！「食べ尽くし系」夫への不信感原案：亀山早苗マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）(文:All