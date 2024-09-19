イギリスを代表する高級百貨店「ハロッズ」の元オーナーが生前、複数の従業員に性的暴行を加えていたとBBCが報じました。イギリスの実業家のモハメド・アルファイド氏は、高級百貨店「ハロッズ」の元オーナーで、ダイアナ元皇太子妃の恋人として交通事故でともに死亡した男性の父親としても知られています。アルファイド氏は老衰のため、去年、94歳で死亡しましたが、BBCはアルファイド氏が生前、ハロッズの複数の女性従業員に対し