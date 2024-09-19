阪神一筋で通算22年プレーした桧山進次郎氏（55）が、巨人のヘッドコーチなどを歴任した岡崎郁氏（62）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。大学日本代表でスター軍団の中でも異彩を放っていたのちの広島カープの“4番”の話題で盛り上がった。桧山氏が東洋大4年で選出された大学日本代表のメンバーはのちに球界を代表するスター軍団だった。東北福祉大の金本知憲、斎藤隆、作山和英、浜名千広、明大の三輪隆、駒大の