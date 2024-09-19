STARTO ENTERTAINMENTに所属し、ジュニアとして活動するグループ・HiHi Jetsの郄橋優斗さん（24）が19日、10月1日をもって所属事務所を退所することを発表。ファンクラブサイトに公開された動画で、思いを明かしました。動画には、HiHi Jetsのメンバーが全員そろって登場。郄橋さんは冒頭で「私、郄橋優斗は2024年10月1日0時をもって、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所させていただきます」と報告。続けて、