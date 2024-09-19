19日朝、東北新幹線が時速300キロ以上で走行中に連結部分が外れて停車したトラブルで、連結部分は通常、車両が停止したときにしか、離れない仕組みになっていたことがわかりました。19日午前8時すぎ、東北新幹線の「はやぶさ」と「こまち」の連結部分が、仙台駅と古川駅の間で何らかの理由で外れ停車しました。乗客およそ320人にケガはなく、JR東日本によりますと外れた当時、時速およそ315キロで走行していたということです。この