原子力規制委員会の新しい委員に山岡耕春氏と長崎晋也氏が就任し、記者会見で抱負を語りました。きょう（19日）付で原子力規制委員会の委員に就任したのは、地震学者で日本地震学会会長や地震予知連絡会会長などを歴任した山岡耕春氏と、原子力工学の専門家で放射性廃棄物に詳しい長崎晋也氏です。山岡氏はきのう付で退任した石渡明氏の後任として、原発の地震・津波対策などの審査を担当します。山岡氏はきょうの就任会見で「科学