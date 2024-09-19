脚本家の三谷幸喜氏（63）が19日放送のフジテレビ系「オドオド×ハラハラ」（木曜後9・00）に出演し、芸人の極論を一蹴した。今回は「極論演説王第二弾！」と題し、芸人が極論を熱弁し100人の客の心を動かすことができるのかというバトルが開催された。その中でお笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希が「英語しゃべれないやつがハリウッド俳優の演技褒めるの禁止」という極論を繰り出した。「ハリウッドの俳優の演技が