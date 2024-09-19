◇セ・リーグ巨人6―0DeNA（2024年9月19日東京D）巨人の丸佳浩外野手（35）が19日のDeNA戦（東京D）で「1番・中堅」に入って先発出場。初回いきなり初球を二塁打するなど斬り込み隊長の役割を十二分に果たして2安打を放ち、打線をけん引した。電光石火の初回先制劇だった。1番・丸が相手先発左腕・ケイの初球、真ん中高め152キロ直球を叩いて右中間二塁打。19歳の2番・浅野が四球を選んで無死一、二塁となった。初球