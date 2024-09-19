中国の深セン市で日本人学校に通う男子児童が登校中に刃物で刺され死亡した事件を受け、学校長が取材に応じ、「元気で活発な子だった」と亡くなった児童を悼みました。18日、中国南部の広東省深セン市で、保護者と徒歩で登校していた日本人学校の男子児童（10）が男に刃物で刺され、死亡したことを受け、19日午後、学校が臨時の保護者会を開きました。学校長や広州市の日本総領事館によりますと、オンラインを含め保護者292人が出