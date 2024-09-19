ＮＨＫの中川安奈アナウンサーが１９日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームに野球観戦に訪れた様子を公開した。中川アナはインスタグラムで、東京ドームの前で撮影したソロショットを公開。今夏のパリ五輪中継や「サンデースポーツ」などスポーツ関係の番組に多く携わっているだけに、「久しぶりに仕事終わりで応援してきましたスポーツ観戦、やっぱり最高ですプライベートでもまだまだいろんな競技を観に行きたいな