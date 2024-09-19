綾瀬はるかさんが日本橋三越本店で行われた「SK-? LXP ACT OF CRAFTMANSHIP」イベントに登壇しました。 【写真を見る】【綾瀬はるか】生活感あふれる「洗濯」エピソードに会場から和みの拍手「SK-II」では、匠の技を追求・結集したSK-II最高峰のスキンケアシリーズ「SK-II LXP 金継ぎ」を、全国百貨店のSK-IIカウンターにて9月20日より発売します。 SK-?のラッピングバス上にエレガントな白のドレス姿で登場した綾瀬さんに、