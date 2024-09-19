JFLのアトレチコ鈴鹿FWカズ（三浦知良、57）が19日、TOKYO MX「バラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）にVTR出演。番組愛について語った。今年6月、カズはフジテレビ系「ワイドナショー」の取材で訪れた前園真聖に対し「これってバラダンの取材でしょ？」と問いかけるほどの番組ファン。今回、番組スタッフが「ダメ元」でオファーをするとカズが快諾したという。「東京で暮らしていた時に、（夜9時は）だいたいスパに行く時間で、