フジテレビ宮司愛海アナウンサー（33）が19日、自身のインスタグラムを更新。夏休みのひとコマをアップした。宮司アナは「今週は夏休みをいただいております」とし、フィルムカメラで撮影した猫の写真をアップ。穏やかな表情を浮かべる自身の写真も添え「少し前に手に入れた90年代のフィルムカメラがいい感じです。来週からまたよろしくお願いします」と呼びかけた。担当番組の「Live Newsイット！」に出演していなかったことか