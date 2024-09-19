手のひらに刻まれた線には、様々な運命が記されています。今回は、2024年のうちに大きな変化があるかもしれない人に現れる手相を、占い師の五十六謀星もっちぃが解説します。これらの手相がある人は、解説をよく読んで、良い方向に人生を変えてください！仕事において成果を上げることができる人小指の下にまっすぐ伸びる短い縦線がある人は、現在取り組んでいる仕事において成果を上げることができる人です。仕事運も金運も良好で