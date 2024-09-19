スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『Patisserie Chocolaterie Pomme Rouge（ポムルージュ）』のポムコルネです。『銀座・和光』のグランシェフパティシエとして活躍し、パティシエの世界大会の最高峰、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー 2019」では日本代表として準優勝した小熊亮平シェフが自店をオープン！眩しすぎる経歴に遠い存在かと思われるかもしれないけ