走者を背負っても大崩れしない。そんな安心感が、巨人の戸郷にはある。８回を４安打無失点。３年連続で自己最多タイの１２勝をマークし、「初回から３点入ったので、気楽に、大胆にいけた」と野手への感謝を口にした。直球、変化球とも要所での精度が光った。一回１死一塁では、佐野をフォークで一ゴロ併殺打。四回は四死球を与えて２死満塁のピンチを招いたが、伊藤を力のある直球で遊ゴロに仕留めて切り抜けた。エースの重