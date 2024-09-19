世の中の「ナゼそこ？」と思える場所に急行し、日本の不思議を新発見！山奥の秘境を突撃取材…ナゼこんなところに住んでいるの？と思う人物の意外な人生ドラマから、都会の見落としがちな身近な謎まで、スタッフが地道に大調査する「ナゼそこ？」。9月19日（木）放送の「100歳＆100歳！スーパーご長寿夫婦…山奥で衝撃生活」を「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！【動画】大正・昭和・平成・令和を生きた100歳㊙夫婦