50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をお祝いした、記念金貨が登場する。☆ハローキティ新幹線とサンリオキャラクターたちが描かれた金貨（写真7点）＞＞＞2024年11月1日のハローキティ50周年を記念して、「ハローキティ新幹線」とハローキティがサンリオの人気キャラクターとともにデザインされた純金製プルーフ貨幣が、クック諸島の正式な法定貨幣として発行されることが決定した。新大阪―博多間を運行中