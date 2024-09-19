Maison de FLEURとサンリオのキャラクターコラボコレクションに、『はなまるおばけ』が初登場。白くてふわふわな『はなまるおばけ』にぴったりの淡いイエローリボンがポイントです♪☆イエローリボンと「はなまるおばけ」カラーなホワイトが可愛いコラボグッズ（写真7点）＞＞＞「はなまるおばけ」は2022年6月〜2023年3月に開催されたサンリオの次にデビューするキャラクターを決めるユーザー参加型プロジェクト「NEXT KAWAII PR