カプセルトイにたっぷり入ってとっても便利、プラスチックモデルみたいなデザインが面白い「サンリオキャラクターズプラスチックモデルバッグコレクション」が新登場。サンリオキャラクターたちがランナーに吊るされちゃった！☆カラフルで可愛いバッグデザインを見る（写真6点）＞＞＞アイピーフォーからリリースされるカプセルトイ「サンリオキャラクターズプラスチックモデルバッグコレクション」は、その名の通りプラスチ