King＆Princeの永瀬廉（25）が19日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。仲良しな人気芸人を明かした。この日は「仲良し2S芸能人大集合」というテーマでトークを展開。永瀬と仲良しな人気芸人とは、オズワルド・伊藤俊介だった。2人はNHKでの番組共演から意気投合して仲良くなったという。永瀬は「連絡先を交換して“飲みに行こう”というのが社交辞令で結局飲みに行かないじゃんないですか。伊藤