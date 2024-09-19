タレントで時事ユーチューバーたかまつなな（31）が19日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、自民党総裁選（27日投開票）に立候補した9候補に憤りをぶつける一幕があった。告示から1週間のこの日、立候補した9人をスタジオに迎え、お笑いコンビ「EXIT」をMCに、さまざまなテーマについて激論を繰り広げた。国民の幸福度について、兼近大樹が「30、40代を若い層と呼んでると思う」と、候補た