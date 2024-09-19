◇セ・リーグヤクルト5―1広島（2024年9月19日神宮）ヤクルトが投打がかみ合い広島に連勝を飾った。投げては吉村貢司郎投手（26）が5回92球1失点（自責0）と粘りの投球で今季8勝目（8敗）。打っては山田哲人内野手（32）が9戦ぶりとなる12号同点ソロを放つなど2打点と勝利を呼び込む活躍を見せた。吉村が初回に1点を失った後の2回に山田が9月8日の阪神戦（神宮）以来9戦ぶりとなる12号ソロで追いつくと、同点の3回には再