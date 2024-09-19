【ワシントン共同】米商務省が19日発表した4〜6月期の外国とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の赤字額（季節調整済み）は2667億8700万ドル（約38兆2千億円）となり、前期より10.7％増えた。モノの赤字は7.3％増の2971億4600万ドルだった。サービスの黒字は0.3％増の739億2100万ドル。配当や利子といった第1次所得収支の黒字は83.2％減の11億2200万ドルとなった。経常赤字の国内総生産（GDP）に占める比率は3.