19日夕方、神奈川県相模原市の下水道の工事現場で男性作業員2人が流され行方不明になっています。消防などによりますと19日午後4時半ごろ、相模原市中央区で「下水道工事中に男性職員2人が流された、姿が見えません」と119番通報がありました。当時地下10メートルほどに埋設されている下水道管の中で10人程度の作業員が耐震化工事をしていましたが急激に下水道内の水流が増え逃げ遅れた30代と40代の男性作業員が流されて行方不明に