私（ユカリ）は60代。2人の息子はそれぞれ所帯をもち、近くに住んでいます。夫が3年前に亡くなり、現在は憎き義母（ヨシエ、80代）との2人暮らしです。私は結婚当初から、義母に何十年とイビられ続けました。いまの義母は介護が必要なほど弱っていますが、私は義母とほとんど話さず、介護もしていません。私にあんな仕打ちをしておいて介護してもらおうなんて、虫が良すぎます。そんな私と義母の様子をみかねた息子夫婦たちが、義