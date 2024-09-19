【Pokémon Trading Card Game Pocket】 10月30日 配信予定 利用料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり） ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム（以下：ポケカ）」をスマートフォンで楽しむ事ができる「Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケモントレーディングカードゲーム ポケット）」（以下：ポケ