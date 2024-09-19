【Microsoft Flight Simulator 2024】 11月19日 発売予定 価格：未定 11月にリリースされるMicrosoftのフライトシム最新作「Microsoft Flight Simulator 2024」。2020年に発売された前作「Microsoft Flight Simulator」からパフォーマンスが大きく改善されているほか、新たなプレイモードが追加されたことで、フライトシムの完成形により一歩