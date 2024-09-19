福岡中央署は19日、福岡市中央区平尾3丁目20番付近の道路上で同日午後3時半ごろ、通行中の児童らが見知らぬ女から「何歳、何してるの、どこに行くの？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は40歳くらいで身長155程度の小太り。黒色のマスク、黒色のパーカ、黒か灰色の長ズボンを着用し、白色のリュックサックを所持していたという。同署は「こわいと思ったら大声を出す。防犯ブザーを