2024年2月、静岡市駿河区の横断歩道上で小学生を観光バスではね、大けがを負わせた罪に問われている男の初公判が9月19日に静岡地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。 過失運転傷害の罪に問われているのは栃木県大田原市の会社員の男(54)です。 起訴状などによりますと、被告は2024年2月7日午後7時ごろ、大型の観光バスを運転中に静岡市駿河区曲金の信号のある交差点の横断歩道上で、スイミングスクールから帰宅途中だ