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え?マジで?本物じゃん!キングカズがバラダン“降臨”　仲良し山田邦子と「肉体関係はない。チューだけ」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • JFLアトレチコ鈴鹿の三浦知良が19日の「バラいろダンディ」にVTR出演した
  • 山田邦子との親交もあり、「よく一緒に遊んだんですよ」とコメント
  • 「肉体関係はないですよ、チューだけです」とリップサービスまで飛び出した
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