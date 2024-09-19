◇セ・リーグ巨人6―0DeNA（2024年9月19日東京D）巨人の戸郷翔征投手（24）が19日のDeNA戦（東京D）で8回4安打無失点と好投。2022年から3年連続、自己最多タイとなる今季12勝目（7敗）をマークした。3年連続12勝以上は通算135勝の菅野智之も記録しておらず、球団では現在投手コーチを務める内海哲也が2011年から13年にかけて18勝、15勝、13勝して以来11年ぶりの快挙となった。阿部慎之助監督（45）も「いやもう、戸郷